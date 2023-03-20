В Белом доме испугались планов Си и Путина по Украине

Представители Белого дома обеспокоены тем, что КНР может использовать саммит в Москве для дальнейшей активизации попыток добиться перемирия на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы обеспокоены тем, что […] Китай подтвердит призывы к прекращению огня», — сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Трансляция его выступления есть на
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. В ходе своего визита в Москву он выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Путин и Си начали встречу в 16:30 по московскому времени. Переговоры продлились неожиданно долго — 4,5 часа.
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