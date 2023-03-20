20 марта 2023

В Белом доме испугались планов Си и Путина по Украине

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
В Белом доме обеспокоились важной темой переговоров Путина и Си Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Представители Белого дома обеспокоены тем, что КНР может использовать саммит в Москве для дальнейшей активизации попыток добиться перемирия на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы обеспокоены тем, что […] Китай подтвердит призывы к прекращению огня», — сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Трансляция его выступления есть на сайте Белого дома.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. В ходе своего визита в Москву он выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Путин и Си начали встречу в 16:30 по московскому времени. Переговоры продлились неожиданно долго — 4,5 часа.

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Представители Белого дома обеспокоены тем, что КНР может использовать саммит в Москве для дальнейшей активизации попыток добиться перемирия на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы обеспокоены тем, что […] Китай подтвердит призывы к прекращению огня», — сказал Кирби на брифинге в Белом доме. Трансляция его выступления есть на сайте Белого дома. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. В ходе своего визита в Москву он выступил с наилучшими пожеланиями российскому правительству и народу. Путин и Си начали встречу в 16:30 по московскому времени. Переговоры продлились неожиданно долго — 4,5 часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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