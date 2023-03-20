Выдавший ордер на «арест» Путина суд получит от ЕС деньги за работу по Украине

21 марта 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

ЕС спонсирует МУС в личных интересах Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина МУС (Международный уголовный суд) за работу «по Украине» получит от Евросоюза еще 3 млн евро в дополнение к уже выплаченным 10 млн. Этой информацией поделился европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. «С начала конфликта (спецоперации — прим. URA.RU) Еврокомиссия предоставила 10 млн евро в поддержку работы МУС по Украине. Недавно было принято решение продолжить поддержку до 2025 года на уровне 3 млн евро», — заявил еврокомиссар в рамках выступления на конференции в Лондоне спонсоров работы МУС при расследовании военных преступлений на Украине. Ранее МУС в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ведомстве отмечали, что решение было принято из-за якобы «незаконного вывоза детей» с территории Украины. В ответ на эти действия в Следкоме России возбудили уголовные дела против прокурора Карима Ахмад Хана и ряда судей МУС. По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ордер был выдан под давлением США и стран Евросоюза. Позже глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что такой шаг не имеет никаких правовых оснований. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен уверен, что ордер на «арест» президента Путина может стать причиной ядерного конфликта.

МУС (Международный уголовный суд) за работу «по Украине» получит от Евросоюза еще 3 млн евро в дополнение к уже выплаченным 10 млн. Этой информацией поделился европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. «С начала конфликта (спецоперации — прим. URA.RU) Еврокомиссия предоставила 10 млн евро в поддержку работы МУС по Украине. Недавно было принято решение продолжить поддержку до 2025 года на уровне 3 млн евро», — заявил еврокомиссар в рамках выступления на конференции в Лондоне спонсоров работы МУС при расследовании военных преступлений на Украине. Ранее МУС в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ведомстве отмечали, что решение было принято из-за якобы «незаконного вывоза детей» с территории Украины. В ответ на эти действия в Следкоме России возбудили уголовные дела против прокурора Карима Ахмад Хана и ряда судей МУС. По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ордер был выдан под давлением США и стран Евросоюза. Позже глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что такой шаг не имеет никаких правовых оснований. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен уверен, что ордер на «арест» президента Путина может стать причиной ядерного конфликта.