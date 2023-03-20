СК России возбудил дела против прокурора и судей МУС после ордера на арест Путина

20 марта 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

В СК РФ заявили, что уголовное преследования Владимира Путина носит незаконный характер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана в ответ на ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой со стороны суда. Также дела были возбуждены в отношении ряда судей, сообщили в ведомстве. «Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Также в ведомстве уточнили, что уголовное преследование должностных лиц со стороны МУС носит незаконный характер за неимением оснований для привлечения к ответственности. Ранее стало известно, что суд Гааги выдал ордер на «арест» Путина и Львовой-Беловой. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ордер был выдан под давлением США и стран Евросоюза, передает Life . Позже глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что такой шаг не имеет никаких правовых оснований. Он также подчеркнул, что своим решением МУС встал «на путь самоликвидации», пишет РАПСИ.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана в ответ на ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой со стороны суда. Также дела были возбуждены в отношении ряда судей, сообщили в ведомстве. «Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК РФ. Также в ведомстве уточнили, что уголовное преследование должностных лиц со стороны МУС носит незаконный характер за неимением оснований для привлечения к ответственности. Ранее стало известно, что суд Гааги выдал ордер на «арест» Путина и Львовой-Беловой. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ордер был выдан под давлением США и стран Евросоюза, передает Life. Позже глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что такой шаг не имеет никаких правовых оснований. Он также подчеркнул, что своим решением МУС встал «на путь самоликвидации», пишет РАПСИ.