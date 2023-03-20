На ЕКАД грузовик обрушил пешеходный мост. Фото

В Свердловской области грузовик обрушил пешеходный мост на 42-м километре ЕКАД в районе Ганиной ямы

21 марта 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Водителя грузовика с травмами доставили в 23 больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь на 21 марта, на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Водитель грузового автомобиля „Скания“ допустил непроизвольное поднятие кузова и совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией. В результате происшествия мост сошел с опор, упав на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД Свердловской области. На момент столкновения мост был пуст. Водитель грузовика с травмами был доставлен в ГКБ № 23. Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.

В ночь на 21 марта, на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Водитель грузового автомобиля „Скания“ допустил непроизвольное поднятие кузова и совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией. В результате происшествия мост сошел с опор, упав на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД Свердловской области. На момент столкновения мост был пуст. Водитель грузовика с травмами был доставлен в ГКБ № 23. Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.