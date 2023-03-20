20 марта 2023

На ЕКАД грузовик обрушил пешеходный мост. Фото

В Свердловской области грузовик обрушил пешеходный мост на 42-м километре ЕКАД в районе Ганиной ямы
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя грузовика с травмами доставили в 23 больницу Фото:

В ночь на 21 марта, на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«Водитель грузового автомобиля „Скания“ допустил непроизвольное поднятие кузова и совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией. В результате происшествия мост сошел с опор, упав на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На момент столкновения мост был пуст. Водитель грузовика с травмами был доставлен в ГКБ № 23. Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.

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В ночь на 21 марта, на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе развязки на Ганину яму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Водитель грузового автомобиля „Скания“ допустил непроизвольное поднятие кузова и совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией. В результате происшествия мост сошел с опор, упав на проезжую часть», — рассказали в ГИБДД Свердловской области. На момент столкновения мост был пуст. Водитель грузовика с травмами был доставлен в ГКБ № 23. Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, автоинспекторы отправляют автомобилистов в объезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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