В ЯНАО жители сутками не могут попасть к травматологу

Жители Ноябрьска сутками не могут записаться к травматологу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске пожилая жительница несколько дней не может попасть на прием к врачу-травматологу. Для получения талона на прием через терминал она пришла за час до открытия, но талона ей не досталось, хотя в очереди у терминала она была третьей, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Моя бабушка заняла очередь за час до открытия ЦГБ у терминала, была третья в очереди, но талонов уже не было. Ей посоветовали пройти по живой очереди, просидела она до 13 часов, но так и не смогла попасть, так как все подходили по своим талонам по времени. Сегодня бабушка заняла очередь за полтора часа до появления талонов, она была первая в очереди, оказалось, что талонов к травматологу нет потому, что кто-то не сделал график на апрель», — сообщает пользователь соцсети в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск».

В комментариях к посту пользователи в основном поддержали автора. «Что к травматологу, что к лору попасть надо очень постараться», — сообщила Елена. «Наша медицина — тот еще квест», — написала Аза. «Чтобы сдать анализы я бегала в среду, четверг и пятницу, только в понедельник сдала анализ. В регистратуре не могли ответить когда специалисты будут принимать», — поделилась Екатерина.

«Я записывалась к травматологу по интернету за две недели, талоны были», — не согласилась с автором Оксана. Айгуль посоветовала автору записываться через интернет-приложение «К врачу».

Корреспондент агентства направил запрос в ЦГБ Ноябрьска, с просьбой дать комментарий по данному случаю. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябряне месяцами ждут записи к детскому аллергологу. После подобных жалоб, время записи к специалистам перенесли с 9 часов утра на 7 часов 30 минут.