20 марта 2023

Челябинские власти сменили представителя в Общественной палате РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, обертас сергей, андреев евгений
Экс-депутат челябинского парламента Евгений Андреев (слева) будет представлять регион в Общественной палате РФ Фото:

Экс-депутат заксобрания Челябинской области Евгений Андреев сменит Олега Дубровина на посту представителя региона в Общественной палате РФ. Соответствующее решение принято 21 марта на заседании региональной ОП, сообщили URA.RU в палате.

«Сегодня состоялось заседание Общественной палаты региона, тайным голосованием было принято решение о ротации. Кандидатуру Андреева поддержал Совет палаты. Также выдвинута была кандидатура Григория Ваулина, директора АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. Ваулин получил 5 голосов, Андреев 40», — пояснили URA.RU в ОП ЧО.

Андрееву 44 года. В 2000 году он закончил Уральский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», работает директором челябинского представительства «Группы «Магнезит». На сентябрьских выборах 2020 года прошел в заксобрание Челябинской области по спискам «Единой России», но в декабре передал мандат секретарю регионального исполкома «ЕР» Денису Моисееву. Сам Андреев занял пост заместителя председателя областной Общественной палаты.

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Экс-депутат заксобрания Челябинской области Евгений Андреев сменит Олега Дубровина на посту представителя региона в Общественной палате РФ. Соответствующее решение принято 21 марта на заседании региональной ОП, сообщили URA.RU в палате. «Сегодня состоялось заседание Общественной палаты региона, тайным голосованием было принято решение о ротации. Кандидатуру Андреева поддержал Совет палаты. Также выдвинута была кандидатура Григория Ваулина, директора АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. Ваулин получил 5 голосов, Андреев 40», — пояснили URA.RU в ОП ЧО. Андрееву 44 года. В 2000 году он закончил Уральский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», работает директором челябинского представительства «Группы «Магнезит». На сентябрьских выборах 2020 года прошел в заксобрание Челябинской области по спискам «Единой России», но в декабре передал мандат секретарю регионального исполкома «ЕР» Денису Моисееву. Сам Андреев занял пост заместителя председателя областной Общественной палаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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