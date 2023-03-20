Челябинские власти сменили представителя в Общественной палате РФ

21 марта 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Экс-депутат челябинского парламента Евгений Андреев (слева) будет представлять регион в Общественной палате РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-депутат заксобрания Челябинской области Евгений Андреев сменит Олега Дубровина на посту представителя региона в Общественной палате РФ. Соответствующее решение принято 21 марта на заседании региональной ОП, сообщили URA.RU в палате. «Сегодня состоялось заседание Общественной палаты региона, тайным голосованием было принято решение о ротации. Кандидатуру Андреева поддержал Совет палаты. Также выдвинута была кандидатура Григория Ваулина, директора АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. Ваулин получил 5 голосов, Андреев 40», — пояснили URA.RU в ОП ЧО. Андрееву 44 года. В 2000 году он закончил Уральский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», работает директором челябинского представительства «Группы «Магнезит». На сентябрьских выборах 2020 года прошел в заксобрание Челябинской области по спискам «Единой России», но в декабре передал мандат секретарю регионального исполкома «ЕР» Денису Моисееву. Сам Андреев занял пост заместителя председателя областной Общественной палаты.

Экс-депутат заксобрания Челябинской области Евгений Андреев сменит Олега Дубровина на посту представителя региона в Общественной палате РФ. Соответствующее решение принято 21 марта на заседании региональной ОП, сообщили URA.RU в палате. «Сегодня состоялось заседание Общественной палаты региона, тайным голосованием было принято решение о ротации. Кандидатуру Андреева поддержал Совет палаты. Также выдвинута была кандидатура Григория Ваулина, директора АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. Ваулин получил 5 голосов, Андреев 40», — пояснили URA.RU в ОП ЧО. Андрееву 44 года. В 2000 году он закончил Уральский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», работает директором челябинского представительства «Группы «Магнезит». На сентябрьских выборах 2020 года прошел в заксобрание Челябинской области по спискам «Единой России», но в декабре передал мандат секретарю регионального исполкома «ЕР» Денису Моисееву. Сам Андреев занял пост заместителя председателя областной Общественной палаты.