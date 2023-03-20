Пермская опера предупредила о мошенниках, продающих билеты на «Летучего голландца»

21 марта 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Покупая билеты в Сети, можно столкнуться с мошенниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Билеты на премьеру оперы «Летучий голландец» режиссера Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета появились в продаже на Avito. Стоят они дешевле чем, в официальных кассах, но в театре предупреждают, что покупатель может столкнуться с мошенниками. «Нам, безусловно, приятно, что билеты на наши премьеры — „ходовой товар“, но хотим вам напомнить, что покупка билетов вне официальных мест продажи несет большие риски», — говорится в telegram-канале театра. Электронный билет недобросовестный торговец может продать сразу нескольким людям. Премьера «Летучего голландца» от Константина Богомолова состоится 1 апреля. На первый показ раскуплены почти все билеты, цена которых доходила до 16 тысяч рублей. Ранее URA.RU также рассказывало, что на Avito начали продавать билеты и на концерт популярного певца Shaman. Официально купить их нельзя — все они раскуплены.

Билеты на премьеру оперы «Летучий голландец» режиссера Константина Богомолова в Пермском театре оперы и балета появились в продаже на Avito. Стоят они дешевле чем, в официальных кассах, но в театре предупреждают, что покупатель может столкнуться с мошенниками. «Нам, безусловно, приятно, что билеты на наши премьеры — „ходовой товар“, но хотим вам напомнить, что покупка билетов вне официальных мест продажи несет большие риски», — говорится в telegram-канале театра. Электронный билет недобросовестный торговец может продать сразу нескольким людям. Премьера «Летучего голландца» от Константина Богомолова состоится 1 апреля. На первый показ раскуплены почти все билеты, цена которых доходила до 16 тысяч рублей. Ранее URA.RU также рассказывало, что на Avito начали продавать билеты и на концерт популярного певца Shaman. Официально купить их нельзя — все они раскуплены.