19 марта 2023

Билеты на пермский концерт Shaman начали продавать на Avito. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на волонтерской премии
Популярный певец выступит в Перми 27 марта Фото:

Билеты на концерт популярного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, появились в продаже на сайте Avito. Приобрести их у официальных организаторов нельзя — они давно раскуплены. Частный продавец просит за возможность сходить на концерт 8300 рублей.

«Два билета на 27 марта партер 3 ряд 15,16 место. 8 300 рублей за один билет!!! По одному билету не продаю!!! Билеты в электронном виде», — указано в объявлении.

Когда билеты на концерт еще были в официальной продаже, они стоили от 2500 до 7500 рублей, рассказывало URA.RU. Однако уже к середине марта их раскупили. Специалисты предупреждают, что покупая электронные билеты у частных лиц, можно попасть в ловушку мошенников. «Продавец может разместить два или три объявления и продать один билет несколько раз», — поясняет сервис Redkassa.

Shaman прославился благодаря патриотическим песням. В 2022 году в День Государственного флага РФ в Крыму он исполнил гимн России, а в новогоднюю ночь в телеэфире артист спел песню «Я русский» сразу после обращения президента Владимира Путина.

Билеты на концерт Shaman у продавцов Avito стоят значительно дороже, чем у организаторов
Билеты стоят значительно дороже, чем у организаторов

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Билеты на концерт популярного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, появились в продаже на сайте Avito. Приобрести их у официальных организаторов нельзя — они давно раскуплены. Частный продавец просит за возможность сходить на концерт 8300 рублей. «Два билета на 27 марта партер 3 ряд 15,16 место. 8 300 рублей за один билет!!! По одному билету не продаю!!! Билеты в электронном виде», — указано в объявлении. Когда билеты на концерт еще были в официальной продаже, они стоили от 2500 до 7500 рублей, рассказывало URA.RU. Однако уже к середине марта их раскупили. Специалисты предупреждают, что покупая электронные билеты у частных лиц, можно попасть в ловушку мошенников. «Продавец может разместить два или три объявления и продать один билет несколько раз», — поясняет сервис Redkassa. Shaman прославился благодаря патриотическим песням. В 2022 году в День Государственного флага РФ в Крыму он исполнил гимн России, а в новогоднюю ночь в телеэфире артист спел песню «Я русский» сразу после обращения президента Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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