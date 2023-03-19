Билеты на пермский концерт Shaman начали продавать на Avito. Скрин

20 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Популярный певец выступит в Перми 27 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Билеты на концерт популярного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, появились в продаже на сайте Avito. Приобрести их у официальных организаторов нельзя — они давно раскуплены. Частный продавец просит за возможность сходить на концерт 8300 рублей. «Два билета на 27 марта партер 3 ряд 15,16 место. 8 300 рублей за один билет!!! По одному билету не продаю!!! Билеты в электронном виде», — указано в объявлении. Когда билеты на концерт еще были в официальной продаже, они стоили от 2500 до 7500 рублей, рассказывало URA.RU. Однако уже к середине марта их раскупили. Специалисты предупреждают, что покупая электронные билеты у частных лиц, можно попасть в ловушку мошенников. «Продавец может разместить два или три объявления и продать один билет несколько раз», — поясняет сервис Redkassa. Shaman прославился благодаря патриотическим песням. В 2022 году в День Государственного флага РФ в Крыму он исполнил гимн России, а в новогоднюю ночь в телеэфире артист спел песню «Я русский» сразу после обращения президента Владимира Путина. Билеты стоят значительно дороже, чем у организаторов Скриншот с портала Avito

Билеты на концерт популярного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, появились в продаже на сайте Avito. Приобрести их у официальных организаторов нельзя — они давно раскуплены. Частный продавец просит за возможность сходить на концерт 8300 рублей. «Два билета на 27 марта партер 3 ряд 15,16 место. 8 300 рублей за один билет!!! По одному билету не продаю!!! Билеты в электронном виде», — указано в объявлении. Когда билеты на концерт еще были в официальной продаже, они стоили от 2500 до 7500 рублей, рассказывало URA.RU. Однако уже к середине марта их раскупили. Специалисты предупреждают, что покупая электронные билеты у частных лиц, можно попасть в ловушку мошенников. «Продавец может разместить два или три объявления и продать один билет несколько раз», — поясняет сервис Redkassa. Shaman прославился благодаря патриотическим песням. В 2022 году в День Государственного флага РФ в Крыму он исполнил гимн России, а в новогоднюю ночь в телеэфире артист спел песню «Я русский» сразу после обращения президента Владимира Путина.