Курганский завод построит новый спорткомплекс

Предприятие «Курганстальмост», принадлежащее бизнесмену Дмитрию Парышеву, построит физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
«Курганстальмост активно возводит объекты социальной сферы на территории Курганской области. Вчера к числу объектов, генеральным подрядчиком строительства которых является Курганстальмост, добавился физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гагарина в Восточном районе Кургана», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на строительство ФОКа составит более 143,3 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» займется строительством спорткомплекса в Заозерном районе города. Сумма контракта составила порядка 179 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие будет достраивать самую большую школу в Кургане и отремонтирует дорогу в Кетовском округе.
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