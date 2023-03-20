Курганский завод построит новый спорткомплекс

Завод «Курганстальмост» построит ФОК в Восточном районе Кургана

21 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ЗАО «Курганстальмост» построит ФОК в Восточном районе города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие «Курганстальмост», принадлежащее бизнесмену Дмитрию Парышеву, построит физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост активно возводит объекты социальной сферы на территории Курганской области. Вчера к числу объектов, генеральным подрядчиком строительства которых является Курганстальмост, добавился физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гагарина в Восточном районе Кургана», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на строительство ФОКа составит более 143,3 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» займется строительством спорткомплекса в Заозерном районе города. Сумма контракта составила порядка 179 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие будет достраивать самую большую школу в Кургане и отремонтирует дорогу в Кетовском округе.

Предприятие «Курганстальмост», принадлежащее бизнесмену Дмитрию Парышеву, построит физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост активно возводит объекты социальной сферы на территории Курганской области. Вчера к числу объектов, генеральным подрядчиком строительства которых является Курганстальмост, добавился физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гагарина в Восточном районе Кургана», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на строительство ФОКа составит более 143,3 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» займется строительством спорткомплекса в Заозерном районе города. Сумма контракта составила порядка 179 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие будет достраивать самую большую школу в Кургане и отремонтирует дорогу в Кетовском округе.