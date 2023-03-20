20 марта 2023
19 марта 2023

Курганский завод построит новый спорткомплекс

Завод «Курганстальмост» построит ФОК в Восточном районе Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
ЗАО «Курганстальмост» построит ФОК в Восточном районе города Фото:

Предприятие «Курганстальмост», принадлежащее бизнесмену Дмитрию Парышеву, построит физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Курганстальмост активно возводит объекты социальной сферы на территории Курганской области. Вчера к числу объектов, генеральным подрядчиком строительства которых является Курганстальмост, добавился физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гагарина в Восточном районе Кургана», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на строительство ФОКа составит более 143,3 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» займется строительством спорткомплекса в Заозерном районе города. Сумма контракта составила порядка 179 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие будет достраивать самую большую школу в Кургане и отремонтирует дорогу в Кетовском округе.

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Предприятие «Курганстальмост», принадлежащее бизнесмену Дмитрию Парышеву, построит физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Восточный. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Курганстальмост активно возводит объекты социальной сферы на территории Курганской области. Вчера к числу объектов, генеральным подрядчиком строительства которых является Курганстальмост, добавился физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Гагарина в Восточном районе Кургана», — говорится в сообщении. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на строительство ФОКа составит более 143,3 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» займется строительством спорткомплекса в Заозерном районе города. Сумма контракта составила порядка 179 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие будет достраивать самую большую школу в Кургане и отремонтирует дорогу в Кетовском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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