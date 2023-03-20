В Челябинской области снизились цены на отели, электронику и лимоны

В феврале снизилась стоимость 193 товаров и шести услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за февраль снизились цены на проживание в отелях, бытовую технику и лимоны. О товарах и услугах, стоимость которых стала меньше всего, URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Среди услуг найдены шесть позиций, которые показали снижение цены. Из них наиболее подешевели проживание в двухзвездочной гостинице 1 114,73 руб./ сутки с человека (-7,9%) и проезд в купе скорого поезда дальнего следования 398,59 руб./на 100 км пути (-7,3%)», — уточнили в КСП.

В список самых дешевеющих услуг также вошли установка пластиковых окон — 11 533,77 руб./ квадратный метр (-2,3%), аренда однокомнатной квартиры — 12 412,45 руб./ месяц (-1,6%) и проживание в отеле четыре и пять звезд — 2 360,74 руб./ сутки с человека (-1,3%). В КСП отметили, что уменьшение стоимости на гостиницы и аренду квартир могло произойти из-за увеличения количества предложений на рынке недвижимости.

Среди продуктов питания наибольшее снижение показали цены на лимоны — 121,83 руб./ кг (-5,4%), свежую и охлажденную рыбу — 303,89 руб./ кг (-5,2%), чеснок — 252,81 руб./ кг (-4,2%), апельсины — 114,81 руб./ кг (-3,4%) и овсяные хлопья «Геркулес» — 74,84 руб./ кг (-2,6%).

В непродовольственных товарах основная доля пришлась на бытовую технику. Эксперты объясняют это снижением спроса и уходом с рынка зарубежных производителей. Так, в феврале подешевели:

электропылесос напольный — 7 337,41 руб./ штука (-13,0%);

триммер — 6 770,93 руб./ штука (-11,0%);

смартфон — 10 890,98 руб./ штука (-9,5%);

холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л. — 34 580,43 руб./ штука (-5,6%);

миксер, блендер — 2 468,58 руб. / штука (-5,0%).