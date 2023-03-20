Назначение нового свердловского министра сорвалось из-за запятой

21 марта 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Свердловскому министерству инвестиций придется еще подождать нового шефа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Назначение нового министра инвестиций Свердловской области сорвалось из-за запятой в документах. По данным URA.RU, основной кандидат на пост — московский советник губернатора Евгения Куйвашева Вадим Третьяков — при устройстве в министерство допустил опечатку в официальных бумагах. Ошибка обнаружилась в декларации о доходах. Из-за неверно поставленной запятой заработок Третьякова внезапно «вырос», на что обратили внимание контролеры при сверке документов. В итоге бумаги вернули на исправление. Оперативно получить комментарий в областном департаменте информполитики не удалось, там пока не ответили на запрос URA.RU. Кресло свердловского министра инвестиций пустует больше года. Прежний руководитель Виктория Казакова ушла в отставку 1 марта 2022-го, получив предложение о работе в УГМК. Источники URA.RU утверждают, что Третьяков является основным претендентом на пост. Считается, что его кандидатуру продвигает лично Казакова и ее ближайшее окружение.

Назначение нового министра инвестиций Свердловской области сорвалось из-за запятой в документах. По данным URA.RU, основной кандидат на пост — московский советник губернатора Евгения Куйвашева Вадим Третьяков — при устройстве в министерство допустил опечатку в официальных бумагах. Ошибка обнаружилась в декларации о доходах. Из-за неверно поставленной запятой заработок Третьякова внезапно «вырос», на что обратили внимание контролеры при сверке документов. В итоге бумаги вернули на исправление. Оперативно получить комментарий в областном департаменте информполитики не удалось, там пока не ответили на запрос URA.RU. Кресло свердловского министра инвестиций пустует больше года. Прежний руководитель Виктория Казакова ушла в отставку 1 марта 2022-го, получив предложение о работе в УГМК. Источники URA.RU утверждают, что Третьяков является основным претендентом на пост. Считается, что его кандидатуру продвигает лично Казакова и ее ближайшее окружение.