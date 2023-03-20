20 марта 2023

В Минздраве сообщили о количестве детей с синдромом Дауна в Свердловской области

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В Свердловской области проживает 759 детей с синдромом Дауна Фото:

В Свердловской области ежегодно рождается около 30 детей с синдромом Дауна. Всего детей с врожденной хромосомной аномалией насчитывается несколько сотен. С таким заявлением выступила главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

«На территории Свердловской области проживает сегодня 759 детей с синдромом Дауна. Ежегодно в регионе рождается порядка 30 детей», — сказала Николаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна. «К слову, четкой статистики по количеству взрослых с синдромом Дауна нет».

Синдром Дауна — это врожденная хромосомная аномалия, заключающаяся в наличии лишней хромосомы. У человека 23 пары хромосом. Обычный ребенок имеет 46 хромосом, а ребенок с синдромом Дауна — 47. По статистике «Даунсайд Ап», в нашей стране в среднем каждый 884-й младенец с синдромом Дауна.

«Даунсайд Ап» — социально ориентированная российская некоммерческая организация, оказывающая профессиональную психолого-педагогическую помощь детям с синдромом Дауна и их семьям. Миссия фонда: «Изменим к лучшему жизнь детей с синдромом Дауна в России».

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В Свердловской области ежегодно рождается около 30 детей с синдромом Дауна. Всего детей с врожденной хромосомной аномалией насчитывается несколько сотен. С таким заявлением выступила главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева. «На территории Свердловской области проживает сегодня 759 детей с синдромом Дауна. Ежегодно в регионе рождается порядка 30 детей», — сказала Николаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна. «К слову, четкой статистики по количеству взрослых с синдромом Дауна нет». Синдром Дауна — это врожденная хромосомная аномалия, заключающаяся в наличии лишней хромосомы. У человека 23 пары хромосом. Обычный ребенок имеет 46 хромосом, а ребенок с синдромом Дауна — 47. По статистике «Даунсайд Ап», в нашей стране в среднем каждый 884-й младенец с синдромом Дауна. «Даунсайд Ап» — социально ориентированная российская некоммерческая организация, оказывающая профессиональную психолого-педагогическую помощь детям с синдромом Дауна и их семьям. Миссия фонда: «Изменим к лучшему жизнь детей с синдромом Дауна в России».
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