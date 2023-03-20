В Екатеринбурге снова эвакуировали студентов из вуза
В Екатеринбурге студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) экстренно эвакуировали на улицу. Об этом рассказали в telegram-канале «Екатеское Чтиво».
«В Екатеринбурге снова эвакуировали УрГУПС. Студентов экстренно вывели на улицу, подробности уточняются», — сказано в сообщении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. В настоящее время ответ не поступил.
Студентов УрГУПС эвакуировали на улицу
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.