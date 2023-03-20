20 марта 2023

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали студентов. Фото

Студентов екатеринбургского вуза УрГУПС экстренно вывели на улицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, институт, аудитория, учебный кабинет
В Екатеринбурге снова эвакуировали студентов из вуза Фото:

В Екатеринбурге студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) экстренно эвакуировали на улицу. Об этом рассказали в telegram-канале «Екатеское Чтиво».

«В Екатеринбурге снова эвакуировали УрГУПС. Студентов экстренно вывели на улицу, подробности уточняются», — сказано в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. В настоящее время ответ не поступил.

Студентов УрГУПС эвакуировали на улицу
Фото:

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В Екатеринбурге студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) экстренно эвакуировали на улицу. Об этом рассказали в telegram-канале «Екатеское Чтиво». «В Екатеринбурге снова эвакуировали УрГУПС. Студентов экстренно вывели на улицу, подробности уточняются», — сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. В настоящее время ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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