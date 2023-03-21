Китай отреагировал на решение премьера Японии встретиться с Зеленским

Глава МИД Китая выразил надежду на разрядку ситуации на Украине со стороны Японии
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Китай надеется на политическое урегулирование украинского кризиса, заявил Ван Вэньбинь Фото:

Китай надеется, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Так отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сообщения о визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину.

«Мы надеемся, что Япония сделает больше для разрядки ситуации, а не наоборот», — сказал дипломат на брифинге, передает РИА Новости. Также Ван Вэньбинь выразил надежду, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной.

Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, анонсировав его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Царьград». Он является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с украинским лидером.

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Китай надеется, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Так отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сообщения о визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину. «Мы надеемся, что Япония сделает больше для разрядки ситуации, а не наоборот», — сказал дипломат на брифинге, передает РИА Новости. Также Ван Вэньбинь выразил надежду, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной. Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, анонсировав его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Царьград». Он является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с украинским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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