Китай отреагировал на решение премьера Японии встретиться с Зеленским

Китай надеется, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Так отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сообщения о визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину.
«Мы надеемся, что Япония сделает больше для разрядки ситуации, а не наоборот», — сказал дипломат на брифинге, передает РИА Новости. Также Ван Вэньбинь выразил надежду, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной.
Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, анонсировав его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Царьград». Он является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с украинским лидером.
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