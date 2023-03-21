Китай отреагировал на решение премьера Японии встретиться с Зеленским

Глава МИД Китая выразил надежду на разрядку ситуации на Украине со стороны Японии

21 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Китай надеется на политическое урегулирование украинского кризиса, заявил Ван Вэньбинь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай надеется, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Так отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сообщения о визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину. «Мы надеемся, что Япония сделает больше для разрядки ситуации, а не наоборот», — сказал дипломат на брифинге, передает РИА Новости. Также Ван Вэньбинь выразил надежду, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной. Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, анонсировав его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Царьград». Он является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с украинским лидером.

Китай надеется, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Так отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сообщения о визите премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украину. «Мы надеемся, что Япония сделает больше для разрядки ситуации, а не наоборот», — сказал дипломат на брифинге, передает РИА Новости. Также Ван Вэньбинь выразил надежду, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной. Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину во вторник, 21 марта, анонсировав его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Царьград». Он является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с украинским лидером.