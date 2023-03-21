Политолог раскрыл, как США ответят на сближение России и Китая

Политолог Брутер: США создают новый союз в ответ на сближение Китая с Россией

22 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

США расценивает партнерство России и Китая как угрозу, считает Владимир Брутер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей в знак расширения возможных угроз. Сейчас это содружество существует как военно-политический альянс. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет военно-политического союза между Россией и Китаем, США рассматривают его как возможный вариант, но плохой для себя, против которого они могут интриговать. Когда он будет, на боевое дежурство будут выходить совместные российско-китайские подводные лодки и самолеты, несущие ядерное оружие, и тогда будет другая ситуация. США со всеми этими странами [Канада, Япония, Южная Корея] связаны отдельными военно-политическими договорами. Он не существует де-юре, как союз этих четырех стран, а как альянс. Вашингтон пытается вывести эту систему на новый качественный уровень взаимных обязательств, который включает не только американские обязательства перед ними, но и совместные друг перед другом. Как расширение возможных угроз. Все это делается естественно перед лицом России и Китая, у которых нет совместных обязательств», — объяснил Владимир Брутер. Политолог напомнил, что взаимоотношения России и Китая не направлены против третьих стран. «Мы говорим с Китаем, повторяем фразу о том, что наша дружба не направлена против третьих стран. Дружба же США, Японии, Канады и Южной Кореи направлена против третьих стран. Против нас и против Китая. То есть это момент асимметрии. Ведь вопрос не в том, что завтра начнется война с США. Она не начнется ни завтра, ни после-после завтра. А вот условия для начала войны могут измениться и, например, ни в нашу или ни в китайскую пользу. Создание отдельного четырехстороннего AUKUSа (трехсторонний оборонный альянс образован Австралией, Великобританией и США, — прим. URA.RU) в северной части Тихого океана говорит о том, что Штаты будут продвигать свои системы вооружений, военные группировки и будут это делать на более постоянной, и более многосторонней основе», — подчеркнул Владимир Брутер. Ранее японское издание Kyodo сообщило о предложении Канады заключить с США, Японией, Южной Кореей четырехсторонний формат партнерства. Это необходимо им, чтобы противостоять Москве и Пекину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей в знак расширения возможных угроз. Сейчас это содружество существует как военно-политический альянс. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет военно-политического союза между Россией и Китаем, США рассматривают его как возможный вариант, но плохой для себя, против которого они могут интриговать. Когда он будет, на боевое дежурство будут выходить совместные российско-китайские подводные лодки и самолеты, несущие ядерное оружие, и тогда будет другая ситуация. США со всеми этими странами [Канада, Япония, Южная Корея] связаны отдельными военно-политическими договорами. Он не существует де-юре, как союз этих четырех стран, а как альянс. Вашингтон пытается вывести эту систему на новый качественный уровень взаимных обязательств, который включает не только американские обязательства перед ними, но и совместные друг перед другом. Как расширение возможных угроз. Все это делается естественно перед лицом России и Китая, у которых нет совместных обязательств», — объяснил Владимир Брутер. Политолог напомнил, что взаимоотношения России и Китая не направлены против третьих стран. «Мы говорим с Китаем, повторяем фразу о том, что наша дружба не направлена против третьих стран. Дружба же США, Японии, Канады и Южной Кореи направлена против третьих стран. Против нас и против Китая. То есть это момент асимметрии. Ведь вопрос не в том, что завтра начнется война с США. Она не начнется ни завтра, ни после-после завтра. А вот условия для начала войны могут измениться и, например, ни в нашу или ни в китайскую пользу. Создание отдельного четырехстороннего AUKUSа (трехсторонний оборонный альянс образован Австралией, Великобританией и США, — прим. URA.RU) в северной части Тихого океана говорит о том, что Штаты будут продвигать свои системы вооружений, военные группировки и будут это делать на более постоянной, и более многосторонней основе», — подчеркнул Владимир Брутер. Ранее японское издание Kyodo сообщило о предложении Канады заключить с США, Японией, Южной Кореей четырехсторонний формат партнерства. Это необходимо им, чтобы противостоять Москве и Пекину.