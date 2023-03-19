На Западе задумали создать новый альянс против России и Китая

Канада выступила с инициативой по поводу создания объединенной структуры взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Об этом пишет Kyodo News.
«Канадские власти предложили создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю», — говорится в
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США, усиливая партнерство с Японией и Южной Кореей, вынашивает планы по созданию «азиатской версии» НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая не направлены против каких-либо стран, передает RT. Политолог Петр Колчин отметил, что страны Запада также предпринимают активные попытки по склонению африканских стран к антироссийской политике, сообщает телеканал 360.
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