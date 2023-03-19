19 марта 2023

На Западе задумали создать новый альянс против России и Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, оон
Канада выразила желание усилить партнерство с США и азиатскими странами, пишет Kyodo News Фото:

Канада выступила с инициативой по поводу создания объединенной структуры взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Об этом пишет Kyodo News.

«Канадские власти предложили создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю», — говорится в материале издания. Там добавили, что в Вашингтоне поддержали планы по наращиванию сотрудничества.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США, усиливая партнерство с Японией и Южной Кореей, вынашивает планы по созданию «азиатской версии» НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая не направлены против каких-либо стран, передает RT. Политолог Петр Колчин отметил, что страны Запада также предпринимают активные попытки по склонению африканских стран к антироссийской политике, сообщает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Канада выступила с инициативой по поводу создания объединенной структуры взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Об этом пишет Kyodo News. «Канадские власти предложили создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с Японией, Южной Кореей и США в рамках усилий по противодействию России и Китаю», — говорится в материале издания. Там добавили, что в Вашингтоне поддержали планы по наращиванию сотрудничества. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США, усиливая партнерство с Японией и Южной Кореей, вынашивает планы по созданию «азиатской версии» НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения России и Китая не направлены против каких-либо стран, передает RT. Политолог Петр Колчин отметил, что страны Запада также предпринимают активные попытки по склонению африканских стран к антироссийской политике, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...