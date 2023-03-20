В Екатеринбург на фестиваль «Стенограффия» приедут художники из Испании и Германии

В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Десять художников, две из которых из Берлина и Валенсии, летом создадут свои проекты на улицах уральской столицы. Об этом рассказал исследователь уличного искусства Алексей Шахов.
«Улицы Екатеринбурга разрисуют летом 2023 года. Десять художников — это лишь первая партия, нас ждут дополнительные анонсы чуть позже. Две художницы из Валенсии и Берлина Нурии Беллвер и Ракель Фанджул работают вместе с 2011 года, девушкам удалось провести коллаборацию с Burger King и Zara. Они смешивают свои стили, чтобы воплотить в жизнь невозмутимость и игривость, почитая всех своих предков», — сказано в сообщении.
Помимо вышеперечисленных участников в список вошли еще восемь человек. Дарья Чухова из Москвы, Сергей Акрамов, Галина Белова и Алексей Грабилин из Екатеринбурга, Вера Ширдина из Нижнего Новгорода, Андрей Калугин из Махачкалы, Мансур Зияев из Уфы и «Крепкий палец» из Омска.
Ранее URA.RU сообщало, что международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и VK TALENTS начинает сбор портфолио художников для участия в фестивале 2022 года. Всего финалистов будет пятеро.
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