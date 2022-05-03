Портфолио от художников для участия в фестивале STENOGRAFFIA будут принимать до 18 мая Александр Мамаев

Международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и VK TALENTS начинает сбор портфолио художников для участия в фестивале 2022 года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба STENOGRAFFIA.





"Команда STENOGRAFFIA в партнерстве с платформой VK TALENTS объявляют прием портфолио художников", - говорится в сообщении организаторов. Портфолио будут принимать до 15 мая. Участников фестиваля объявят 18 мая. Всего финалистов будет пятеро.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить у себя на стене или в группе в социальной сети "ВКонтакте" портфолио в формате PDF, дополнить запись фотографией своей лучшей работы и добавить хэштег #vktalents_stenograffia2022.

Участники, которые пройдут отбор в мае получат в свое распоряжение поверхность для рисунка и все необходимые материалы, а также смогут встретиться с известными уличными художниками и экспертами в сфере стрит-арта. Команда STENOGRAFFIA подчеркивает, что берет на себя все организационные расходы, включая трансфер и проживание во время фестиваля.

Пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн рассказала, что никаких ограничений для участия в конкурсном отборе у организаторов нет. «Нас не остановит, даже если вы никогда не рисовали на стенке. Мы одинаково любим и дебютантов, и опытных мастеров", - заявила Кизюн.

Международный стрит-арт фестиваль STENOGRAFFIA будет проходить в Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа в 13 раз. Самая активная фаза фестиваля пройдет с 1 по 10 июля, когда художники возьмутся осуществлять свои идеи. Ранее организаторы STENOGRAFFIA объявили сбор заявок с предложениями, где можно нарисовать новый арт-объект в 2022 году. Также в новом сезоне будут обустроены четыре двора Екатеринбурга.

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