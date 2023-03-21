В Кремле оценили первый день переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков заявил об обстоятельной беседе Путина и Си Цзиньпина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Беседа Путина и Си получилась достаточно обстоятельной, заявил Дмитрий Песков Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в первый день визита китайского лидера вмещала в себя обстоятельный обмен мнениями. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Очевидно, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Не буду давать никаких оценок. Дождемся заявления для прессы двух глав государств», — заявил Песков.

Цзиньпин прилетел в Россию для встречи с Путиным 20 марта. Политики обсудили военное сотрудничество.

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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в первый день визита китайского лидера вмещала в себя обстоятельный обмен мнениями. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Очевидно, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Не буду давать никаких оценок. Дождемся заявления для прессы двух глав государств», — заявил Песков. Цзиньпин прилетел в Россию для встречи с Путиным 20 марта. Политики обсудили военное сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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