В Кремле оценили первый день переговоров Путина и Си Цзиньпина

Беседа Путина и Си получилась достаточно обстоятельной, заявил Дмитрий Песков
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в первый день визита китайского лидера вмещала в себя обстоятельный обмен мнениями. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Очевидно, что состоялся обстоятельный обмен мнениями. Не буду давать никаких оценок. Дождемся заявления для прессы двух глав государств», — заявил Песков.
Цзиньпин прилетел в Россию для встречи с Путиным 20 марта. Политики обсудили военное сотрудничество.
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