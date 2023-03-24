В Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, лаборатория, агрономический факультет
Угроз для начала эпидемии не найдено, заявили в Роспотребнадзоре Фото:

В Чувашской Республике найдено мясо с признаками заражения сибирской язвой. На данный момент мясо изъято и находится в специальных местах хранения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Зараженное сибирской язвой мясо нашли в Чувашии», — заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что мясо изъято и находится в местах хранения под карантином. Ситуация находится под контролем специалистов, угроза распространения болезни исключена, заключили в федеральной службе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье у уроженца Чувашии были обнаружены симптомы сибирской язвы. Количество зараженных достигло четырех человек. Эпидемиолог Анатолий Альтштейн заявил, что болезнь слабо передается от человека к человеку, поэтому говорить об угрозах начала эпидемии не приходится, передает «Утро.ру». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что все имеющиеся очаги сибирской язвы в России локализованы, передает «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В Чувашской Республике найдено мясо с признаками заражения сибирской язвой. На данный момент мясо изъято и находится в специальных местах хранения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Зараженное сибирской язвой мясо нашли в Чувашии», — заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что мясо изъято и находится в местах хранения под карантином. Ситуация находится под контролем специалистов, угроза распространения болезни исключена, заключили в федеральной службе. Ранее стало известно, что в Подмосковье у уроженца Чувашии были обнаружены симптомы сибирской язвы. Количество зараженных достигло четырех человек. Эпидемиолог Анатолий Альтштейн заявил, что болезнь слабо передается от человека к человеку, поэтому говорить об угрозах начала эпидемии не приходится, передает «Утро.ру». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что все имеющиеся очаги сибирской язвы в России локализованы, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...