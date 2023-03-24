В Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо

В Чувашской Республике найдено мясо с признаками заражения сибирской язвой. На данный момент мясо изъято и находится в специальных местах хранения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Зараженное сибирской язвой мясо нашли в Чувашии», — заявили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что мясо изъято и находится в местах хранения под карантином. Ситуация находится под контролем специалистов, угроза распространения болезни исключена, заключили в федеральной службе.
Ранее стало известно, что в Подмосковье у уроженца Чувашии были обнаружены симптомы сибирской язвы. Количество зараженных достигло четырех человек. Эпидемиолог Анатолий Альтштейн заявил, что болезнь слабо передается от человека к человеку, поэтому говорить об угрозах начала эпидемии не приходится, передает «Утро.ру». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что все имеющиеся очаги сибирской язвы в России локализованы, передает «Национальная служба новостей».
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