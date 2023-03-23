РЕН ТВ: в России выявили четвертый случай заражения сибирской язвой

23 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

В России выявили еще один случай заражения сибирской язвой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Чувашии Александр заболел сибирской язвой. Симптомы болезни обнаружились у него во время поездки в Подмосковье, куда он прибыл со своим земляком. Товарищ Александра ранее был госпитализирован с тем же диагнозом. Таким образом, количество зараженных сибирской язвой достигло четырех человек. «У Александра нашли симптомы сибирской язвы 23 марта. Сейчас он находится в больнице», — передает РЕН ТВ. Александр приехал из Чувашии в подмосковный Сергиев Посад вместе со своим другом Юрием, у которого также выявили симптомы заболевания. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что опасаться распространения сибирской язвы в Москве не стоит. Он отметил, что один зараженный не сможет создать вспышку заболевания, сообщает Пятый канал. Сибирской язвой можно заразиться при поедании и разделывании мяса больного животного, отметил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Житель Чувашии Александр заболел сибирской язвой. Симптомы болезни обнаружились у него во время поездки в Подмосковье, куда он прибыл со своим земляком. Товарищ Александра ранее был госпитализирован с тем же диагнозом. Таким образом, количество зараженных сибирской язвой достигло четырех человек. «У Александра нашли симптомы сибирской язвы 23 марта. Сейчас он находится в больнице», — передает РЕН ТВ. Александр приехал из Чувашии в подмосковный Сергиев Посад вместе со своим другом Юрием, у которого также выявили симптомы заболевания. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что опасаться распространения сибирской язвы в Москве не стоит. Он отметил, что один зараженный не сможет создать вспышку заболевания, сообщает Пятый канал. Сибирской язвой можно заразиться при поедании и разделывании мяса больного животного, отметил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.