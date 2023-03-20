20 марта 2023

В Кургане автомобиль без водителя врезался в машину полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, дпс
В Кургане автомобиль ВАЗ без водителя врезался в машину сотрудников полиции (архивное фото) Фото:

В Кургане автомобиль ВАЗ, который водитель оставил на стоянке, врезался в машину сотрудников полиции. ДТП произошло после того, как владелец дистанционно запустил двигатель, сообщает УМВД России по Курганской области.

«На улице Красина в Кугане 52-летний житель Притобольного округа поставил на стоянку автомобиль ВАЗ. Водитель не предпринял необходимые меры для исключения самопроизвольного движения транспортного средства. В результате чего, после дистанционного запуска двигателя, автомобиль допустил наезд на два стоящих транспортных средства: автомобиль Nissan и служебный автомобиль Lada Granta, закрепленный за сотрудниками отделения полиции „Мишкинское“», — говорится на сайте ведомства.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств водитель автомобиля ВАЗ был привлечен к административной ответственности.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кургане автомобиль ВАЗ, который водитель оставил на стоянке, врезался в машину сотрудников полиции. ДТП произошло после того, как владелец дистанционно запустил двигатель, сообщает УМВД России по Курганской области. «На улице Красина в Кугане 52-летний житель Притобольного округа поставил на стоянку автомобиль ВАЗ. Водитель не предпринял необходимые меры для исключения самопроизвольного движения транспортного средства. В результате чего, после дистанционного запуска двигателя, автомобиль допустил наезд на два стоящих транспортных средства: автомобиль Nissan и служебный автомобиль Lada Granta, закрепленный за сотрудниками отделения полиции „Мишкинское“», — говорится на сайте ведомства. В результате ДТП машины получили механические повреждения. За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств водитель автомобиля ВАЗ был привлечен к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...