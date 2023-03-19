19 марта 2023
18 марта 2023

На трассах в ХМАО установили вооруженные патрули

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы в аэропорту Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, зима, трасса, дпс
Полицейские работают в бронежилетах и касках Фото:

В ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур из-за объявленных в округе антитеррористических учений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Вооруженные патрули появились на дорогах округа из-за проводимых в ХМАО антитеррористических учений. Известно, что патрули уже выставили на дорогах рядом с Нижневартовском. Где еще они будут выставляться, не знаю. Это лучше уточнить в ФСБ. Они проводят учения», — сообщил собеседник.

Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в ФСБ по Тюменской области. Но телефонные звонки никто не ответил. В департаменте региональной безопасности ХМАО не знают о проводимых учениях.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала террористов, которые скрывались в ХМАО и Тюмени. Злоумышленники организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов сеть, которая занималась снабжением террористической организации.

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В ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур из-за объявленных в округе антитеррористических учений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Вооруженные патрули появились на дорогах округа из-за проводимых в ХМАО антитеррористических учений. Известно, что патрули уже выставили на дорогах рядом с Нижневартовском. Где еще они будут выставляться, не знаю. Это лучше уточнить в ФСБ. Они проводят учения», — сообщил собеседник. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в ФСБ по Тюменской области. Но телефонные звонки никто не ответил. В департаменте региональной безопасности ХМАО не знают о проводимых учениях. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала террористов, которые скрывались в ХМАО и Тюмени. Злоумышленники организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов сеть, которая занималась снабжением террористической организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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