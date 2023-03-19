На трассах в ХМАО установили вооруженные патрули

В ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули полиции и сотрудников силовых структур из-за объявленных в округе антитеррористических учений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«Вооруженные патрули появились на дорогах округа из-за проводимых в ХМАО антитеррористических учений. Известно, что патрули уже выставили на дорогах рядом с Нижневартовском. Где еще они будут выставляться, не знаю. Это лучше уточнить в ФСБ. Они проводят учения», — сообщил собеседник.
Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в ФСБ по Тюменской области. Но телефонные звонки никто не ответил. В департаменте региональной безопасности ХМАО не знают о проводимых учениях.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала террористов, которые скрывались в ХМАО и Тюмени. Злоумышленники организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов сеть, которая занималась снабжением террористической организации.
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