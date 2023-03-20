Тюменский таксист отказался везти пассажирку с младенцем и хотел на нее наехать. Видео

21 марта 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Тюменский таксист чуть не сбил пассажирку с младенцем на руках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени водитель агрегатора такси «Яндекс.Go» отказался везти женщину с пятимесячным ребенком, а затем, уезжая, чуть не сбил ее на своем автомобиле. Об этом тюменка рассказала в паблике «Заречный район города Тюмени (Зарека)» соцсети «ВКонтакте». «Я была с ребенком 5 месяцев, вызвала такси „Яндекс“. Приехала машина Toyota Camry и мужчина отказался меня везти, хотя у меня была с собой автолюлька! Просто: „не повезу и все“! А после, вообще начал на меня наезд производить на машине! Видео прилагаю», — написала тюменка в своей публикации. В комментариях к записи пользователи встали на сторону таксиста. «А у вас тариф детский был? То, что у вас люлька с собой была — это еще ничего не значит. Люльку в багажник, ребенка в кресло», — поинтересовался Анатолий Баранов. «Не знаю. Я когда вызываю такси, то сразу говорю, что с ребенком. И ни разу не отказались», — добавила Наталия Антипина. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Комментарий регионального управления ГИБДД по Тюменской области ожидается.

В Тюмени водитель агрегатора такси «Яндекс.Go» отказался везти женщину с пятимесячным ребенком, а затем, уезжая, чуть не сбил ее на своем автомобиле. Об этом тюменка рассказала в паблике «Заречный район города Тюмени (Зарека)» соцсети «ВКонтакте». «Я была с ребенком 5 месяцев, вызвала такси „Яндекс“. Приехала машина Toyota Camry и мужчина отказался меня везти, хотя у меня была с собой автолюлька! Просто: „не повезу и все“! А после, вообще начал на меня наезд производить на машине! Видео прилагаю», — написала тюменка в своей публикации. В комментариях к записи пользователи встали на сторону таксиста. «А у вас тариф детский был? То, что у вас люлька с собой была — это еще ничего не значит. Люльку в багажник, ребенка в кресло», — поинтересовался Анатолий Баранов. «Не знаю. Я когда вызываю такси, то сразу говорю, что с ребенком. И ни разу не отказались», — добавила Наталия Антипина. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Комментарий регионального управления ГИБДД по Тюменской области ожидается.