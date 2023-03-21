Экс-куратора личного проекта Куйвашева отправляют бороться за место во власти

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Собрание в ЕГД по Баден Бадену на Шарташе. Екатеринбург, зиганшин артур
Артур Зиганшин с марта 2022-го руководит комитетом по экологии Фото:

Экс-директора Шарташского лесопарка — личного проекта свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Артура Зиганшина отправляют на выборы в гордуму Екатеринбурга. Зиганшин, по данным URA.RU, включен в предвыборные списки мэра Алексея Орлова.

Выдвинут Зиганшина по округу или включат в партсписки, источник не уточнил. Другой собеседник, близкий к мэрии, подтвердил выдвижение Зиганшина, предположив, что речь может идти об округе №10 (Кировский район), на который претендуют и другие игроки. Сам Зиганшин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что никаких предложений о выборах ему не поступало.

Он руководит городским комитетом по экологии с марта 2022-го. Говорят, не очень успешно — к нему якобы постоянно возникают вопросы. Поэтому среди опрошенных чиновников возникло предположение, что перевод Зиганшина в думу — ссылка (или побег).

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Экс-директора Шарташского лесопарка — личного проекта свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Артура Зиганшина отправляют на выборы в гордуму Екатеринбурга. Зиганшин, по данным URA.RU, включен в предвыборные списки мэра Алексея Орлова. Выдвинут Зиганшина по округу или включат в партсписки, источник не уточнил. Другой собеседник, близкий к мэрии, подтвердил выдвижение Зиганшина, предположив, что речь может идти об округе №10 (Кировский район), на который претендуют и другие игроки. Сам Зиганшин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что никаких предложений о выборах ему не поступало. Он руководит городским комитетом по экологии с марта 2022-го. Говорят, не очень успешно — к нему якобы постоянно возникают вопросы. Поэтому среди опрошенных чиновников возникло предположение, что перевод Зиганшина в думу — ссылка (или побег).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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