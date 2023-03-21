Экс-куратора личного проекта Куйвашева отправляют бороться за место во власти

Артур Зиганшин с марта 2022-го руководит комитетом по экологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-директора Шарташского лесопарка — личного проекта свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Артура Зиганшина отправляют на выборы в гордуму Екатеринбурга. Зиганшин, по данным URA.RU, включен в предвыборные списки мэра Алексея Орлова.

Выдвинут Зиганшина по округу или включат в партсписки, источник не уточнил. Другой собеседник, близкий к мэрии, подтвердил выдвижение Зиганшина, предположив, что речь может идти об округе №10 (Кировский район), на который претендуют и другие игроки. Сам Зиганшин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что никаких предложений о выборах ему не поступало.

Он руководит городским комитетом по экологии с марта 2022-го. Говорят, не очень успешно — к нему якобы постоянно возникают вопросы. Поэтому среди опрошенных чиновников возникло предположение, что перевод Зиганшина в думу — ссылка (или побег).