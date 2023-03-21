Путин: договоренности РФ и КНР поспособствуют укреплению дружбы двух стран

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Соглашения между РФ и Китаем поспособствуют процветанию стран Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Договоренности, достигнутые по итогам переговоров России и Китая, послужат укреплению дружбы двух государств. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

«Достигнутые на переговорах России и Китая договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы», — сказал Владимир Путин по итогу беседы с главой КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер подчеркнул, что эти соглашения поспособствуют процветанию двух держав.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с российским лидером. Тогда между ними прошла закрытая встреча, продлившаяся четыре часа. На следующий день между главами государств вновь состоялись переговоры, в ходе которых были подписаны договоры о сотрудничестве.

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Договоренности, достигнутые по итогам переговоров России и Китая, послужат укреплению дружбы двух государств. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. «Достигнутые на переговорах России и Китая договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы», — сказал Владимир Путин по итогу беседы с главой КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер подчеркнул, что эти соглашения поспособствуют процветанию двух держав. Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с российским лидером. Тогда между ними прошла закрытая встреча, продлившаяся четыре часа. На следующий день между главами государств вновь состоялись переговоры, в ходе которых были подписаны договоры о сотрудничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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