Путин: договоренности РФ и КНР поспособствуют укреплению дружбы двух стран

Договоренности, достигнутые по итогам переговоров России и Китая, послужат укреплению дружбы двух государств. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
«Достигнутые на переговорах России и Китая договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы», — сказал Владимир Путин по итогу беседы с главой КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер подчеркнул, что эти соглашения поспособствуют процветанию двух держав.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта для встречи с российским лидером. Тогда между ними прошла закрытая встреча, продлившаяся четыре часа. На следующий день между главами государств вновь состоялись переговоры, в ходе которых были подписаны договоры о сотрудничестве.
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