21 марта 2023

Суд на Украине приговорил свердловского депутата к 15 годам лишения свободы. Фото

Генпрокуратура Украины заочно осудила на 15 лет свердловского депутата Альшевских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, альшевских андрей
Поскольку депутат Альшевских находится в РФ, то приговор заочный Фото:

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.

«При публичном обвинении прокуроров 20 депутатов Госдумы РФ признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении. Ведомство прикрепило к публикации фотографию 20 депутатов с заблюренными лицами. Андрей Альшевских на фото находится во втором ряду, первый слева.

Как утверждает ведомство, депутаты, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР. Кроме Альшевских в список попали член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и другие.

Андрей Альшевских решение украинского суда высмеял. Он заявил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, будет наказан.

Андрей Альшевских на фото первый слева во втором ряду
Андрей Альшевских на фото первый слева во втором ряду
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «При публичном обвинении прокуроров 20 депутатов Госдумы РФ признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении. Ведомство прикрепило к публикации фотографию 20 депутатов с заблюренными лицами. Андрей Альшевских на фото находится во втором ряду, первый слева. Как утверждает ведомство, депутаты, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР. Кроме Альшевских в список попали член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и другие. Андрей Альшевских решение украинского суда высмеял. Он заявил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, будет наказан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...