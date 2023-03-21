Генпрокуратура Украины заочно осудила на 15 лет свердловского депутата Альшевских

Поскольку депутат Альшевских находится в РФ, то приговор заочный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.

«При публичном обвинении прокуроров 20 депутатов Госдумы РФ признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Каждый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении. Ведомство прикрепило к публикации фотографию 20 депутатов с заблюренными лицами. Андрей Альшевских на фото находится во втором ряду, первый слева.

Как утверждает ведомство, депутаты, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР. Кроме Альшевских в список попали член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и другие.

Андрей Альшевских решение украинского суда высмеял. Он заявил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, будет наказан.

Андрей Альшевских на фото первый слева во втором ряду Фото: telegram-канал «Офис Генерального прокурора»