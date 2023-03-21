Депутат Альшевских высмеял решение украинского суда, приговорившего его к 15 годам колонии

Альшевских заявил, что те, кто незаконно преследуют его, будут наказаны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских высмеял решение Генпрокуратуры Украины, заочно приговорившего его к 15 годам лишения свободы. Он назвал действия украинского суда «клоунадой». Кроме него под преследование попали еще 19 депутатов Госдумы России.

«Кто читал сайт украинского генпрокурора, тот в цирке не смеется. Хоть стой, хоть падай от новости. И вот как реагировать на эту клоунаду?» — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, ответит.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины заочно приговорила депутата Госдумы России Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве вины ему вменили голосование в защиту ДНР и ЛНР. Кроме него в список попали член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и еще 17 депутатов.