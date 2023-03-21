21 марта 2023

Депутат Альшевских высмеял решение украинского суда, приговорившего его к 15 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Шестой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - встреча Александра Высокинского с инициативной группой. Екатеринбург, альшевских андрей
Альшевских заявил, что те, кто незаконно преследуют его, будут наказаны Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских высмеял решение Генпрокуратуры Украины, заочно приговорившего его к 15 годам лишения свободы. Он назвал действия украинского суда «клоунадой». Кроме него под преследование попали еще 19 депутатов Госдумы России.

«Кто читал сайт украинского генпрокурора, тот в цирке не смеется. Хоть стой, хоть падай от новости. И вот как реагировать на эту клоунаду?» — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, ответит.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины заочно приговорила депутата Госдумы России Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве вины ему вменили голосование в защиту ДНР и ЛНР. Кроме него в список попали член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и еще 17 депутатов.

Андрей Альшевских на фото находится во втором ряду, первый слева
Фото:

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских высмеял решение Генпрокуратуры Украины, заочно приговорившего его к 15 годам лишения свободы. Он назвал действия украинского суда «клоунадой». Кроме него под преследование попали еще 19 депутатов Госдумы России. «Кто читал сайт украинского генпрокурора, тот в цирке не смеется. Хоть стой, хоть падай от новости. И вот как реагировать на эту клоунаду?» — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что каждый, кто повинен в незаконном преследовании российских депутатов, ответит. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины заочно приговорила депутата Госдумы России Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве вины ему вменили голосование в защиту ДНР и ЛНР. Кроме него в список попали член комитета Думы по аграрным вопросам Николай Панков, депутат парламента Денис Майданов и еще 17 депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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