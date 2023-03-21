Путин произнес тост за здоровье Си Цзиньпина

21 марта 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пожелал укрепления отношений с Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент России Владимир Путин произнес тост за здоровье главы КНР Си Цзиньпина. Также российский лидер пожелал углубления партнерства между странами и стратегического взаимодействия. «Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности. И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство во благо и во имя народов», — сказал Владимир Путин по итогу переговоров с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В конце своей речи президент России сказал: «Гань бэй», что является аналогом «до дна».

Президент России Владимир Путин произнес тост за здоровье главы КНР Си Цзиньпина. Также российский лидер пожелал углубления партнерства между странами и стратегического взаимодействия. «Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности. И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство во благо и во имя народов», — сказал Владимир Путин по итогу переговоров с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В конце своей речи президент России сказал: «Гань бэй», что является аналогом «до дна».