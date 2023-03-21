Путин произнес тост за здоровье Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Владимир Путин пожелал укрепления отношений с Си Цзиньпином Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Президент России Владимир Путин произнес тост за здоровье главы КНР Си Цзиньпина. Также российский лидер пожелал углубления партнерства между странами и стратегического взаимодействия.

«Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности. И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство во благо и во имя народов», — сказал Владимир Путин по итогу переговоров с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В конце своей речи президент России сказал: «Гань бэй», что является аналогом «до дна».

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Президент России Владимир Путин произнес тост за здоровье главы КНР Си Цзиньпина. Также российский лидер пожелал углубления партнерства между странами и стратегического взаимодействия. «Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности. И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство во благо и во имя народов», — сказал Владимир Путин по итогу переговоров с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В конце своей речи президент России сказал: «Гань бэй», что является аналогом «до дна».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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