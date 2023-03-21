Военный эксперт объяснил важность Авдеевки для российской армии

Военный эксперт Кнутов: освобождение Авдеевки позволит ВС РФ отражать атаки ВСУ со стороны Угледара

21 марта 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Освобождение Авдеевки позволит ВС РФ отражать атаки ВСУ со стороны Угледара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Вооруженные силы России (ВС РФ) освободят Авдеевку, это позволит им продвигаться к Угледару, который занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Самое главное: освобождение Авдеевки позволит нам двигаться на Угледар. Угледар занимает ключевое положение, это стык южно-донецкого направления, запорожского направления. Освобождение Угледара позволило бы нам контролировать фланг запорожского направления», — сказал Юрий Кнутов Пятому каналу. По словам эксперта, при подконтрольной Авдеевке атаки противника можно отражать со стороны Угледара. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

Если Вооруженные силы России (ВС РФ) освободят Авдеевку, это позволит им продвигаться к Угледару, который занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Самое главное: освобождение Авдеевки позволит нам двигаться на Угледар. Угледар занимает ключевое положение, это стык южно-донецкого направления, запорожского направления. Освобождение Угледара позволило бы нам контролировать фланг запорожского направления», — сказал Юрий Кнутов Пятому каналу. По словам эксперта, при подконтрольной Авдеевке атаки противника можно отражать со стороны Угледара. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.