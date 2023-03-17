17 марта 2023

Советник Пушилина: Авдеевка станет котлом для ВСУ

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная подготовка, танк, полигон еланский, подготовка военных, подготовка солдат
Силы РФ могут взять в окружение подразделения ВСУ, расположенные в Авдеевке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Авдеевке (ДНР), в ближайшее время могут попасть в котел, который организуют российские военные. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Скорее всего, что в ближайшее время Авдеевка станет котлом. Возможно, что она может начать проваливаться в окружение, так как наши силы начинают заходить в населенные пункты, расположенные рядом с городом», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские войска уже заняли несколько населенных пунктов, являющихся «ключом к взятию» Авдеевки.

Ранее военные корреспонденты сообщали, что наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике поставило военные силы Украины на грань окружения. По словам военкоров, ВСУ рискуют оказаться в «котле».

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Авдеевке (ДНР), в ближайшее время могут попасть в котел, который организуют российские военные. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Скорее всего, что в ближайшее время Авдеевка станет котлом. Возможно, что она может начать проваливаться в окружение, так как наши силы начинают заходить в населенные пункты, расположенные рядом с городом», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские войска уже заняли несколько населенных пунктов, являющихся «ключом к взятию» Авдеевки. Ранее военные корреспонденты сообщали, что наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике поставило военные силы Украины на грань окружения. По словам военкоров, ВСУ рискуют оказаться в «котле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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