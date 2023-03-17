Советник Пушилина: Авдеевка станет котлом для ВСУ

18 марта 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Силы РФ могут взять в окружение подразделения ВСУ, расположенные в Авдеевке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Авдеевке (ДНР), в ближайшее время могут попасть в котел, который организуют российские военные. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Скорее всего, что в ближайшее время Авдеевка станет котлом. Возможно, что она может начать проваливаться в окружение, так как наши силы начинают заходить в населенные пункты, расположенные рядом с городом», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские войска уже заняли несколько населенных пунктов, являющихся «ключом к взятию» Авдеевки. Ранее военные корреспонденты сообщали, что наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике поставило военные силы Украины на грань окружения. По словам военкоров, ВСУ рискуют оказаться в «котле».

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Авдеевке (ДНР), в ближайшее время могут попасть в котел, который организуют российские военные. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. «Скорее всего, что в ближайшее время Авдеевка станет котлом. Возможно, что она может начать проваливаться в окружение, так как наши силы начинают заходить в населенные пункты, расположенные рядом с городом», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, российские войска уже заняли несколько населенных пунктов, являющихся «ключом к взятию» Авдеевки. Ранее военные корреспонденты сообщали, что наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике поставило военные силы Украины на грань окружения. По словам военкоров, ВСУ рискуют оказаться в «котле».