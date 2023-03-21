В аэропорту Кольцово задержали рейс Екатеринбург-Норильск на 4 часа

Лайнер NordStar задержали в Екатеринбурге на 4,5 часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кольцово задержали рейс в Алыкель (заброшенный поселок в РФ около Норильска, где находился 37-й отдельный аэродромно-строительный полк) на 4,5 часа. Самолет авиакомпании NordStar, согласно онлайн-табло на сайте Кольцово, должен был вылететь 22 марта в 1:25, теперь рейс Y7-918 состоится в 5:55.

«Рейс Екатеринбург-Норильск задержан в аэропорту Кольцово. Самолет вылетит из уральской столицы 22 марта в пять утра», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в минувшие выходные массово задерживали рейсы в Сочи и Москву. Причиной задержек лайнеров стал туман в городе-курорте. Один из рейсов в Сочи переносили четыре раза. Ситуацию на контроле держала Уральская транспортная прокуратура.