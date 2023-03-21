21 марта 2023

Байден признался, что ему страшно в Белом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден ошибся, читая стихотворение, сообщили в Белом доме Фото:

Президент США Джо Байден, цитируя поэта Ричарда Бланко, ошибся и заявил, что он оговаривается, поскольку его пугает находиться в стенах Белого дома. Инцидент произошел в Восточной комнате Белого дома, где американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Об этом сообщили в администрации лидера США.

«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — цитируют слова Байдена в Белом Доме. После этого по залу прокатилась волна смеха.

Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно подвергались критике.

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Президент США Джо Байден, цитируя поэта Ричарда Бланко, ошибся и заявил, что он оговаривается, поскольку его пугает находиться в стенах Белого дома. Инцидент произошел в Восточной комнате Белого дома, где американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Об этом сообщили в администрации лидера США. «Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — цитируют слова Байдена в Белом Доме. После этого по залу прокатилась волна смеха. Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно подвергались критике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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