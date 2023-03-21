Байден признался, что ему страшно в Белом доме

Президент США Джо Байден, цитируя поэта Ричарда Бланко, ошибся и заявил, что он оговаривается, поскольку его пугает находиться в стенах Белого дома. Инцидент произошел в Восточной комнате Белого дома, где американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Об этом сообщили в администрации лидера США.
«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», —
Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно подвергались критике.
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