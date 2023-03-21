Байден признался, что ему страшно в Белом доме

22 марта 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Джо Байден ошибся, читая стихотворение, сообщили в Белом доме Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден, цитируя поэта Ричарда Бланко, ошибся и заявил, что он оговаривается, поскольку его пугает находиться в стенах Белого дома. Инцидент произошел в Восточной комнате Белого дома, где американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Об этом сообщили в администрации лидера США. «Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — цитируют слова Байдена в Белом Доме. После этого по залу прокатилась волна смеха. Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно подвергались критике.

Президент США Джо Байден, цитируя поэта Ричарда Бланко, ошибся и заявил, что он оговаривается, поскольку его пугает находиться в стенах Белого дома. Инцидент произошел в Восточной комнате Белого дома, где американский лидер награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Об этом сообщили в администрации лидера США. «Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — цитируют слова Байдена в Белом Доме. После этого по залу прокатилась волна смеха. Это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно подвергались критике.