ФАС приостановила в ХМАО строительство налоговой за миллиард рублей

22 марта 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Строительство налоговой в Сургуте приостановлено из-за жалобы в ФАС (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила поиск подрядчика для строительства здания налоговой. На объект планировали потратить более миллиарда рублей. Как сообщается на портале госзакупок, ведомство рассмотрит жалобу ООО «Сибмехстрой». «Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта: «Административное здание ИФНС России по г. Сургуту ХМАО — Югры». Приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе. Лицо, подавшее жалобу: ООО «Сибмехстрой», — сообщается на портале. Комиссия определила подрядчика 14 марта. На конкурс было подано семь заявок от потенциальных подрядчиков, три из которых отклонили. Заказчик (УФНС по ХМАО) планировал заключить контракт с ООО «Строительно-монтажное управление «Юг». Компания готова выполнить работы за 956 миллионов рублей (начальная цена тендера составляла один миллиард 17 миллионов рублей). В ФАС 20 марта поступила жалоба, которая рассматривается ведомством. Ранее URA.RU писало, что частная охранная организация «Илир» подала более десятка жалоб на тендеры, размещенные организациями ХМАО. Среди них — оказание охранных услуг Сургутскому кожно-венерологическому диспансеру, Лангепасскому центру соцобслуживания населения и другим.

В Сургуте (ХМАО) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила поиск подрядчика для строительства здания налоговой. На объект планировали потратить более миллиарда рублей. Как сообщается на портале госзакупок, ведомство рассмотрит жалобу ООО «Сибмехстрой». «Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта: «Административное здание ИФНС России по г. Сургуту ХМАО — Югры». Приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе. Лицо, подавшее жалобу: ООО «Сибмехстрой», — сообщается на портале. Комиссия определила подрядчика 14 марта. На конкурс было подано семь заявок от потенциальных подрядчиков, три из которых отклонили. Заказчик (УФНС по ХМАО) планировал заключить контракт с ООО «Строительно-монтажное управление «Юг». Компания готова выполнить работы за 956 миллионов рублей (начальная цена тендера составляла один миллиард 17 миллионов рублей). В ФАС 20 марта поступила жалоба, которая рассматривается ведомством. Ранее URA.RU писало, что частная охранная организация «Илир» подала более десятка жалоб на тендеры, размещенные организациями ХМАО. Среди них — оказание охранных услуг Сургутскому кожно-венерологическому диспансеру, Лангепасскому центру соцобслуживания населения и другим.