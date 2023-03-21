В Екатеринбурге учительницу уволили по статье из-за постов в соцсетях

Женщину уволили из-за жалобы мамы одного ученика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге преподавательницу русского языка в школе-интернате №10 уволили по статье из-за якобы аморальных постов на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказала сама учительница.

«Меня уволили по статье из-за личного блога в соцсетях, где я выкладывала фотографии учеников и писала о личном — как ходила на танцы или встречалась с подругами в ресторане», — пишет Е1.RU, ссылаясь на учительницу. Из-за этой статьи женщину больше не возьмут работать ни в одну школу.

В школе-интернате организовали проверку блога учительницы после жалобы мамы одного ученика в министерство образования. Ей не понравилось, что женщина в блоге в одном посте выкладывает фотографии ее ребенка, а в другом то, как развлекается в ресторанах.

Однако, как утверждает сама учительница, ее уволили из-за поста, в котором она написала, что пришла «в школу для детей с девиантным поведением». Она утверждает, что администрация разглядела в этих словах оскорбление в адрес государственного интерната.

Директор интерната, по словам учительницы, сделал 19 скриншотов ее личной страницы в соцсети. Он заявил, что теперь преподавательницей займется ФСБ. «Меня всю трясет. Не понимаю, что я такого сделала, что ФСБ будет заниматься мной?» — сказала учительница. Директор считает, что публикации учительницы порочат органы власти, которым подчиняется интернат, пишет Е1.RU. Однако за преподавательницу заступились родители из двух классов: они написали письмо в поддержку женщины и передали его директору.

Женщину уволили 3 марта. В приказе об увольнении, как пишет портал, сказано следующее: действия учителя содержат «признаки дисциплинарного проступка, выражающиеся в совершении аморального проступка, не совместимого с продолжением работы в данной должности».