Американский финансист предрек банкротство 50 банков в США

22 марта 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Еще 50 банков из США могут уйти с рынка, заявил Лоуренс Макдональд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Банкротство американских банков Еще 50 банков могут объявить о своем банкротстве. Об этом заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд, отмечая, что такое событие произойдет, если США не решат структурную проблему. «Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока в стране не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (прекращение оттока вкладов со счетов банков — ред. URA.RU), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», — заявил Лоуренс Макдональд РИА Новости. Макдональд также отметил, что банкротство нескольких крупных банков в США схоже с ситуацией 2008 года. В тот период банк из США Lehman Brothers, который занимался инвестициями, заявил о своем банкротстве. После этого почти во всех странах мира начался спад экономики. Вице-президент финансовой корпорации Lehman также отметил, что в 2023 году региональные банки в США могут потерять сотни миллиардов долларов. Однако эти деньги могут уйти на счета крупных банков, заключил он. В марте два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. Аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов заявил, что уход с рынка американских банков повлечет падение экономики и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что банкротство банков в США не повлияет на экономическую ситуацию в России, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еще 50 банков могут объявить о своем банкротстве. Об этом заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд, отмечая, что такое событие произойдет, если США не решат структурную проблему. «Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока в стране не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (прекращение оттока вкладов со счетов банков — ред. URA.RU), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», — заявил Лоуренс Макдональд РИА Новости. Макдональд также отметил, что банкротство нескольких крупных банков в США схоже с ситуацией 2008 года. В тот период банк из США Lehman Brothers, который занимался инвестициями, заявил о своем банкротстве. После этого почти во всех странах мира начался спад экономики. Вице-президент финансовой корпорации Lehman также отметил, что в 2023 году региональные банки в США могут потерять сотни миллиардов долларов. Однако эти деньги могут уйти на счета крупных банков, заключил он. В марте два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. Аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов заявил, что уход с рынка американских банков повлечет падение экономики и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что банкротство банков в США не повлияет на экономическую ситуацию в России, передает RT.