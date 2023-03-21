Бывший чиновник курганской мэрии займется юриспруденцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший чиновник курганской мэрии теперь займется юриспруденцией. Об этом URA.RU рассказал источник из администрации. Речь идет о директоре муниципального казенного учреждения (МКУ) «Жилищная политика» Евгении Степанове.

«Евгений Степанов после ухода из „Жилищной политики“ займется юриспруденцией. Он грамотный специалист, был военным, имеет опыт административной работы», — поделились инсайдеры.

Основной причиной ухода чиновника могли стать разногласия с руководством. В пресс-службе городской администрации на редакционный запрос URA.RU уточнили, что Степанов уволился по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Получить комментарии Степанова URA.RU не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU писало о том, что из мэрии продолжают уходить сотрудники. Это происходит на фоне кадровых проблем в разных департаментах. Потенциальный кандидат на место Степанова сейчас проходит согласование.