21 марта 2023

Чиновник, уволившийся из мэрии Кургана, займется юриспруденцией. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, электронное голосование, монитор, мобильный телефон, голосование
Бывший чиновник курганской мэрии займется юриспруденцией Фото:

Бывший чиновник курганской мэрии теперь займется юриспруденцией. Об этом URA.RU рассказал источник из администрации. Речь идет о директоре муниципального казенного учреждения (МКУ) «Жилищная политика» Евгении Степанове.

«Евгений Степанов после ухода из „Жилищной политики“ займется юриспруденцией. Он грамотный специалист, был военным, имеет опыт административной работы», — поделились инсайдеры.

Основной причиной ухода чиновника могли стать разногласия с руководством. В пресс-службе городской администрации на редакционный запрос URA.RU уточнили, что Степанов уволился по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Получить комментарии Степанова URA.RU не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU писало о том, что из мэрии продолжают уходить сотрудники. Это происходит на фоне кадровых проблем в разных департаментах. Потенциальный кандидат на место Степанова сейчас проходит согласование.

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Бывший чиновник курганской мэрии теперь займется юриспруденцией. Об этом URA.RU рассказал источник из администрации. Речь идет о директоре муниципального казенного учреждения (МКУ) «Жилищная политика» Евгении Степанове. «Евгений Степанов после ухода из „Жилищной политики“ займется юриспруденцией. Он грамотный специалист, был военным, имеет опыт административной работы», — поделились инсайдеры. Основной причиной ухода чиновника могли стать разногласия с руководством. В пресс-службе городской администрации на редакционный запрос URA.RU уточнили, что Степанов уволился по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Получить комментарии Степанова URA.RU не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU писало о том, что из мэрии продолжают уходить сотрудники. Это происходит на фоне кадровых проблем в разных департаментах. Потенциальный кандидат на место Степанова сейчас проходит согласование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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