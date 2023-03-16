Из курганской мэрии уволился еще один руководитель

В Кургане из администрации ушел директор МКУ «Жилищная политика» Степанов

Структуру курганской мэрии покинул руководитель учреждения «Жилищная политика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из администрации Кургана ушел директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Жилищная политика» Евгений Степанов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров, близких к городским властям. Очередное увольнение произошло на фоне кадровых проблем в разных департаментах.

«Из мэрии продолжают увольняться сотрудники, в том числе руководители подведомственных структур. На днях из администрации города ушел директор МКУ „Жилищная политика“ Степанов», — отметили собеседники агентства. Структура занимается заключением договоров о социальном найме, контролирует сохранность городского жилья, ведет учет мест захоронений.

По телефону в учреждении корреспонденту URA.RU уточнили, что у Степанова последний рабочий день был 15 марта. В пресс-службу администрации города направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать кадровые перестановки. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что из административно-технической инспекции (АТИ) Кургана увольняются сотрудники. По данным собеседников агентства, из структуры собирается уходить руководитель Михаил Акатьев. Сейчас он на больничном. Также увольняются специалисты из департамента ЖКХ.