Против пермского магазина «Ашан» возбудили дело за обман покупателей

16 марта 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

УФАС усмотрело признаки нарушения закона о рекламе в торговом зале гипермаркета (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело из-за обмана покупателей в гипермаркете «Ашан», расположенном на улице Спешилова. Ведомство усмотрело в действиях администрации магазина признаки нарушения закона о рекламе. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, размещенном в торговом зале. Рекламная вывеска вводила покупателей в заблуждение. «Заявитель указал, что приобрел в гипермаркете куриное яйцо в упаковке из 30 штук по цене 236 рублей. При этом на стойке находился баннер с информацией: «Акция — 40% на все!». Других записей о том, что акция распространяется на конкретный товар и при определенной стоимости покупки, не было. При оплате выяснилось, что скидка на выбранный товар не распространяется. Ведомство усмотрело в этой ситуации признаки нарушения закона о рекламе и возбудило дело в отношении ООО «Ашан», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что в данном случае в гипермаркете «Ашан» под вывеской «СКИДКА» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. При этом в законе о рекламе сказано, что она должна быть добросовестной и достоверной. Если в ней имеются не соответствующие действительности сведения о цене товара, порядке оплаты, размере скидок и других условиях покупки, то такая реклама считается незаконной. Рассмотрение дела назначено на 30 марта 2023 года. Если вина гипермаркета будет доказана, продуктовой сети грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении фирмы, предлагающей списание долгов. В антимонопольном ведомстве усмотрели признаки нарушения закона о рекламе в слогане «гарантия лучшей цены». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское управление ФАС возбудило антимонопольное дело из-за обмана покупателей в гипермаркете «Ашан», расположенном на улице Спешилова. Ведомство усмотрело в действиях администрации магазина признаки нарушения закона о рекламе. Речь о баннере с информацией о скидке на куриные яйца, размещенном в торговом зале. Рекламная вывеска вводила покупателей в заблуждение. «Заявитель указал, что приобрел в гипермаркете куриное яйцо в упаковке из 30 штук по цене 236 рублей. При этом на стойке находился баннер с информацией: «Акция — 40% на все!». Других записей о том, что акция распространяется на конкретный товар и при определенной стоимости покупки, не было. При оплате выяснилось, что скидка на выбранный товар не распространяется. Ведомство усмотрело в этой ситуации признаки нарушения закона о рекламе и возбудило дело в отношении ООО «Ашан», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что в данном случае в гипермаркете «Ашан» под вывеской «СКИДКА» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. При этом в законе о рекламе сказано, что она должна быть добросовестной и достоверной. Если в ней имеются не соответствующие действительности сведения о цене товара, порядке оплаты, размере скидок и других условиях покупки, то такая реклама считается незаконной. Рассмотрение дела назначено на 30 марта 2023 года. Если вина гипермаркета будет доказана, продуктовой сети грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении фирмы, предлагающей списание долгов. В антимонопольном ведомстве усмотрели признаки нарушения закона о рекламе в слогане «гарантия лучшей цены».