Черноморский флот отбил атаку беспилотников в Севастополе

Флот Севастополя успешно отразил атаку украинских беспилотников, которая произошла утром 22 марта. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели», — написал Михаил Развожаев в своем
Развожаев отметил, что военные корабли в ходе атаки не пострадали. От уничтожения морских беспилотников вылетели стекла в зданиях на Ленина, 2. Губернатор добавил, что никто из жителей города не пострадал.
Военные армии России «спокойно» отразили атаку БПЛА, продолжил Развожаев. В заключение он сказал, что продолжается контроль обстановки.
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