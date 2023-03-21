21 марта 2023

Черноморский флот отбил атаку беспилотников в Севастополе

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Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь утром 22 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Флот Севастополя успешно отразил атаку украинских беспилотников, которая произошла утром 22 марта. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Развожаев отметил, что военные корабли в ходе атаки не пострадали. От уничтожения морских беспилотников вылетели стекла в зданиях на Ленина, 2. Губернатор добавил, что никто из жителей города не пострадал.

Военные армии России «спокойно» отразили атаку БПЛА, продолжил Развожаев. В заключение он сказал, что продолжается контроль обстановки.

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Флот Севастополя успешно отразил атаку украинских беспилотников, которая произошла утром 22 марта. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Развожаев отметил, что военные корабли в ходе атаки не пострадали. От уничтожения морских беспилотников вылетели стекла в зданиях на Ленина, 2. Губернатор добавил, что никто из жителей города не пострадал. Военные армии России «спокойно» отразили атаку БПЛА, продолжил Развожаев. В заключение он сказал, что продолжается контроль обстановки.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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