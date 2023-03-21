Из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы в Волгоград

Екатеринбуржцы с 30 марта смогут напрямую летать на юг России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с 30 марта возобновляется авиасообщение с Волгоградом, прекращенное в декабре 2022 года. Рейсы будет выполнять авиаперевозчик NordStar, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

«Возобновляются прямые рейсы в Волгоград. С 30 марта к выполнению полетов по маршруту приступает авиакомпания NordStar. Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю по четвергам», — отметили в аэропорту.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:30, прибытие в Волгоград — в 17:00. Отправление из Волгограда в 18:30, прилет в Кольцово в 22:50. Время указано местное для каждого города. В Кольцово отмечают, что Волгоград — популярное у уральцев направление. В 2022 года пассажиропоток превысил 15 тысяч человек.