В Перми ОПГ из айтишников украла миллионы со счетов жителей

Преступники похищали денежные средства, используя IT-технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловском районном суде Перми будут судить организованную преступную группу, которая похищала денежные средства с банковских счетов граждан, используя IT-технологии. Предполагаемых мошенников обвиняют в преступлениях в отношении 20 человек. Сумма причиненного ущерба — около 12 миллионов рублей, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Преступники предлагали разместить денежные средства на площадках финансового рынка Forex. Вводя граждан в заблуждение о необходимости выполнения действий на их компьютерах для участия в торгах либо вывода ранее проторгованных средств, использовали программы „Skype“, „AnyDesk“ для удаленного доступа к компьютерам. После граждане самостоятельно переводили средства на счета иностранных банков, либо мошенники совершали хищение без их ведома. Сумма ущерба составляет около 12 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Преступная группа действовала под прикрытием созданного юрлица, имела четкую структуру. Младшие менеджеры занимались поиском потенциальных жертв, старшие совершали хищение денег, лидеры каждой из команд менеджеров контролировали их работу. За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дело в отношении одного из соучастников ОПГ выделено в отдельное производство по причине наступления у него психического расстройства. Решается вопрос о применении принудительной меры медицинского характера.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми осудили банду наркоторговцев из 23 человек. Они продавали наркотические средства на территории нескольких российских регионов через интернет-магазин.