Березники избавят от опасной свалки с химотходами

Рекультивация свалки с химотходами в Березниках потребует сотен миллионов рублей

22 марта 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Затраты на рекультивацию шламонакопителя оценили в 660 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках Пермского края на рекультивацию свалки, куда свозили опасные химические отходы, планируется потратить свыше 600 млн рублей. Информация была озвучена во время заседания комиссий городской думы Березников. На них обсуждались инициативы, которые горожане предложили властям. Итогами обсуждения на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко. «Второй день думских комиссий. На повестке больше десяти вопросов. Практически все связаны с реализацией инициатив жителей, озвученных на депутатских приемах и встречах в администрации. Предложены поправки в бюджет: [выделение] 660 млн рублей федеральных средств на рекультивацию свалки на «Бератоне», — написал Казаченко. Предполагается, что средства будут выделены благодаря реализации федерального проекта «Чистая страна». Завод «Бератон» (Березниковский химический завод) прекратил работу в 2009 году, оставив после себя отстойник с опасными химическими отходами. Шламонакопитель расположен в двух километрах от жилой застройки, его площадь превышает 200 квадратных метров. В начале этого года краевые власти заявили, что Березники получат субсидию из федерального и регионального бюджетов на ликвидацию опасной свалки

В Березниках Пермского края на рекультивацию свалки, куда свозили опасные химические отходы, планируется потратить свыше 600 млн рублей. Информация была озвучена во время заседания комиссий городской думы Березников. На них обсуждались инициативы, которые горожане предложили властям. Итогами обсуждения на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко. «Второй день думских комиссий. На повестке больше десяти вопросов. Практически все связаны с реализацией инициатив жителей, озвученных на депутатских приемах и встречах в администрации. Предложены поправки в бюджет: [выделение] 660 млн рублей федеральных средств на рекультивацию свалки на «Бератоне», — написал Казаченко. Предполагается, что средства будут выделены благодаря реализации федерального проекта «Чистая страна». Завод «Бератон» (Березниковский химический завод) прекратил работу в 2009 году, оставив после себя отстойник с опасными химическими отходами. Шламонакопитель расположен в двух километрах от жилой застройки, его площадь превышает 200 квадратных метров. В начале этого года краевые власти заявили, что Березники получат субсидию из федерального и регионального бюджетов на ликвидацию опасной свалки