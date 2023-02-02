Махонин утвердил миллиардные траты на ликвидацию свалок в Пермском крае

Дмитрий Махонин рассчитывает избавиться от свалок в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Города Пермского края получат субсидии из федерального и регионального бюджетов на ликвидацию несанкционированных свалок. Речь идет о Березниках, Соликамске и Кунгуре, а общий объем финансирования работ составляет более 1 млрд 25 млн рублей. Постановление о порядке распределения и суммах субсидий подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов, связанных с выполнением мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства и губернатора Пермского края.

В Березниках за почти 700 млн рублей планируется рекультивировать свалку около производственной площадки ОАО «Бератон», в Кунгуре должна исчезнуть свалка рядом с Ледяной пещерой (322,5 млн), а в Соликамске нужно очистить участок в п. Карналлитовый в южной части города (33,6 млн).