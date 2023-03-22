Песков: Россия расширит поставки газа в Китай 22 марта 2023 в 14:37 Размер текста - 17 + Песков рассказал о договоренностях с Китаем по газу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Обсуждались вопросы о расширении. Газпром вчера побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Активно обсуждался и „Сила Сибири 2“. Было сказано в ходе заявления, что согласовываются все детали с монгольской стороной. Марштрут пойдет через Монголию. Идет расширение сотрудничества в этой области», — заявил Песков во время конференц-кола. Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Обсуждались вопросы о расширении. Газпром вчера побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Активно обсуждался и „Сила Сибири 2“. Было сказано в ходе заявления, что согласовываются все детали с монгольской стороной. Марштрут пойдет через Монголию. Идет расширение сотрудничества в этой области», — заявил Песков во время конференц-кола. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям