Песков: Россия расширит поставки газа в Китай

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Песков рассказал о договоренностях с Китаем по газу Фото:

Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждались вопросы о расширении. Газпром вчера побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Активно обсуждался и „Сила Сибири 2“. Было сказано в ходе заявления, что согласовываются все детали с монгольской стороной. Марштрут пойдет через Монголию. Идет расширение сотрудничества в этой области», — заявил Песков во время конференц-кола.

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Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Обсуждались вопросы о расширении. Газпром вчера побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Активно обсуждался и „Сила Сибири 2“. Было сказано в ходе заявления, что согласовываются все детали с монгольской стороной. Марштрут пойдет через Монголию. Идет расширение сотрудничества в этой области», — заявил Песков во время конференц-кола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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