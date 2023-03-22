Песков: Россия расширит поставки газа в Китай

Песков рассказал о договоренностях с Китаем по газу
Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Обсуждались вопросы о расширении. Газпром вчера побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. Активно обсуждался и „Сила Сибири 2“. Было сказано в ходе заявления, что согласовываются все детали с монгольской стороной. Марштрут пойдет через Монголию. Идет расширение сотрудничества в этой области», — заявил Песков во время конференц-кола.
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