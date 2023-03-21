На хедлайнера Дня города пермские власти потратят около 4 млн рублей

Выступления звезд эстрады на 300-летие Перми обойдутся в миллионы рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

За выступление на Дне города популярной певице Zivert (Юлия Зиверт) пермские власти выплатят более 3,5 млн рублей. Такова начальная цена выступления хедлайнера на 300-летие Перми, указанная в прайсе. Но все артисты, приглашенные на праздник, получат гораздо больше своих минимальных запросов.

«Юлия Зиверт, сценическое имя Zivert — от 3 500 000 рублей», — указано на сайте концертного агентства «123 ШОУ». Отмечается, что это минимальная цена при выступлении в Москве или Подмосковье — в других регионах концерт будет стоить дороже. Кроме гонорара заказчику придется обеспечить также технический и бытовой райдер артиста.

Ранее СМИ обнаружили уже заключенные контракты с тремя исполнителями, которые выступят на юбилее Перми. Стоимость их работы на празднике значительно отличается от указанной в прайсе в сторону увеличения. Так, Ване Дмитриенко заплатят 1,79 млн рублей (минимальная цена в прайсе 1,5 млн), Денису Кляверу 1,063 млн рублей (700 тысяч), Александру Айвазову — 312 тысяч рублей (130 тысяч).

Глава Перми Алексей Демкин 9 марта анонсировал, что кроме вышеуказанных артистов на юбилейных мероприятиях выступят Татьяна Овсиенко, Dj Smash (Андрей Ширман) и группа «Иванушки International». Они за концерты просят минимум 250 тысяч, 900 тысяч и два миллиона рублей соответственно. Таким образом, по самым скромным подсчетам, заявленные пермскими властями российские звезды обойдутся в 9 млн 815 тысяч рублей.