Одобренный Артюховым медицинский проект поддержит Минздрав

22 марта 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Совместный проект Минздрава и ямальских медиков поддержал глава округа Дмитрий Артюхов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин будет курировать проект по исследованию репродуктивного здоровья северян, поддержанный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом на официальном сайте сообщает правительство округа. «Ямальские медики совместно с коллегами НИИ интервенционной урологии Минздрава России проведут многоцелевое научное исследование. На первом этапе медики проведут анкетирование в Надыме, Ноябрьске и Салехарде», — говорится в сообщении. Вторым этапом исследований станет скрининг. В него войдут врачебный осмотр, УЗИ, комплекс анализов, в том числе на гормоны и инфекции, передающиеся половым путем. Итоги исследования покажут социальное и репродуктивное здоровье мужчин, живущих в ЯНАО. Известно, что ответственным за проведение обследования в округе назначен главный профилактолог округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Ранее URA.RU сказало, как жители северных регионов могут поддержать иммунитет. Главное — регулярно проходить необходимые исследования.

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин будет курировать проект по исследованию репродуктивного здоровья северян, поддержанный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом на официальном сайте сообщает правительство округа. «Ямальские медики совместно с коллегами НИИ интервенционной урологии Минздрава России проведут многоцелевое научное исследование. На первом этапе медики проведут анкетирование в Надыме, Ноябрьске и Салехарде», — говорится в сообщении. Вторым этапом исследований станет скрининг. В него войдут врачебный осмотр, УЗИ, комплекс анализов, в том числе на гормоны и инфекции, передающиеся половым путем. Итоги исследования покажут социальное и репродуктивное здоровье мужчин, живущих в ЯНАО. Известно, что ответственным за проведение обследования в округе назначен главный профилактолог округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Ранее URA.RU сказало, как жители северных регионов могут поддержать иммунитет. Главное — регулярно проходить необходимые исследования.