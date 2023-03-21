Больше половины пермяков ради работы откажутся пользоваться iPhone

22 марта 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Большинство пермяков откажутся от своих iPhone ради работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чуть более половины жителей Перми готовы отказаться пользоваться iPhone, если это является обязательным условием для трудоустройства. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса Superjob, опросившие в городе владельцев телефонов компании Apple. «Результаты опроса — 52% владельцев iPhone откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone. Женщинам они нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 40% представительниц прекрасного пола и 65% мужчин», — рассказали аналитики Superjob. Они также уточнили, что чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от телефона Apple ради трудоустройства. При этом владельцы iPhone, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, преданы своим гаджетам в меньшей степени, чем те, у кого заработок ниже. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента (АП) России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это необходимо сделать из соображений безопасности.

Чуть более половины жителей Перми готовы отказаться пользоваться iPhone, если это является обязательным условием для трудоустройства. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса Superjob, опросившие в городе владельцев телефонов компании Apple. «Результаты опроса — 52% владельцев iPhone откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone. Женщинам они нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 40% представительниц прекрасного пола и 65% мужчин», — рассказали аналитики Superjob. Они также уточнили, что чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от телефона Apple ради трудоустройства. При этом владельцы iPhone, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, преданы своим гаджетам в меньшей степени, чем те, у кого заработок ниже. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновникам из внутриполитического блока администрации президента (АП) России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Это необходимо сделать из соображений безопасности.