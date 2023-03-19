В администрации президента РФ попросили избавиться от iPhone

20 марта 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники администрации президента РФ избавятся от iPhone к 1 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Чиновникам из внутриполитического блока администрации президента (АП) России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Об этом сообщили осведомленные источники. Потребность заменить чиновникам из внутриполитического блока АП РФ до конца марта свои iPhone на смартфоны других производителей связана с соображениями безопасности, поскольку эти смартфоны являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами, пишет « Коммерсант» , ссылаясь на источники. По данным газеты, информация доведена для служащих еще в начале марта. Один из источников допустил, что руководство обеспечит сотрудников устройствами другой марки. Также сообщается, что вскоре такая просьба поступит в региональные отделения. Один из собеседников отметил, что сотрудникам АП рекомендовали приобрести телефоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской ОС «Аврора». Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов из-за того, что посредники отказываются от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту из-за санкций США. Также компания недавно сообщила, что не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами. Ожидается, что после истечения договора, сроки гарантийного ремонта техники для россиян увеличатся до двух месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновникам из внутриполитического блока администрации президента (АП) России порекомендовали до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей из соображений безопасности. Об этом сообщили осведомленные источники. Потребность заменить чиновникам из внутриполитического блока АП РФ до конца марта свои iPhone на смартфоны других производителей связана с соображениями безопасности, поскольку эти смартфоны являются более уязвимыми к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По данным газеты, информация доведена для служащих еще в начале марта. Один из источников допустил, что руководство обеспечит сотрудников устройствами другой марки. Также сообщается, что вскоре такая просьба поступит в региональные отделения. Один из собеседников отметил, что сотрудникам АП рекомендовали приобрести телефоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской ОС «Аврора». Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов из-за того, что посредники отказываются от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту из-за санкций США. Также компания недавно сообщила, что не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами. Ожидается, что после истечения договора, сроки гарантийного ремонта техники для россиян увеличатся до двух месяцев.