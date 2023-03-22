Shot: полиция проверяет доходы блогера Блиновской

Блогера Елену Блиновскую проверят на предмет уклонения от налогов
На российского автора психологических тренингов, блогера Елену Блиновскую подали заявление, так как подозревают ее в мошенничестве. Участники тренингов пожаловались в Генпрокуратуру, девушку проверяет полиция.
«Полиция проверяет „королеву марафонов“ Елену Блиновскую после поступления ряда заявлений от участниц, которые считают, что их обманули», — сообщает telegram-канал Shot. Также Блиновскую хотят проверить на предмет уклонения от налогов по аналогии с блогером Валерией Лерчек.
Ранее прокуратура обвинила блогера Лерчек в неуплате налогов. Также в ее доме проходили обыски.
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