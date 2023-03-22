Shot: полиция проверяет доходы блогера Блиновской

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Блогера Елену Блиновскую проверят на предмет уклонения от налогов Фото:

На российского автора психологических тренингов, блогера Елену Блиновскую подали заявление, так как подозревают ее в мошенничестве. Участники тренингов пожаловались в Генпрокуратуру, девушку проверяет полиция.

«Полиция проверяет „королеву марафонов“ Елену Блиновскую после поступления ряда заявлений от участниц, которые считают, что их обманули», — сообщает telegram-канал Shot. Также Блиновскую хотят проверить на предмет уклонения от налогов по аналогии с блогером Валерией Лерчек.

Ранее прокуратура обвинила блогера Лерчек в неуплате налогов. Также в ее доме проходили обыски.

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На российского автора психологических тренингов, блогера Елену Блиновскую подали заявление, так как подозревают ее в мошенничестве. Участники тренингов пожаловались в Генпрокуратуру, девушку проверяет полиция. «Полиция проверяет „королеву марафонов“ Елену Блиновскую после поступления ряда заявлений от участниц, которые считают, что их обманули», — сообщает telegram-канал Shot. Также Блиновскую хотят проверить на предмет уклонения от налогов по аналогии с блогером Валерией Лерчек. Ранее прокуратура обвинила блогера Лерчек в неуплате налогов. Также в ее доме проходили обыски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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